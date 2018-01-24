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Общество
Открытая на грант Путина «Школа лидеров сообщества» набирает слушателей в Архангельской области
Общество
Премьера поставленного на грант Путина инклюзивного спектакля состоится в Архангельске
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    Премьера поставленного на грант Путина инклюзивного спектакля состоится в Архангельске

    12:40  24 Января 2018
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    Премьера поставленного на грант Путина инклюзивного спектакля состоится в Архангельске

    Архангельск, 24 января. В Архангельске состоится премьера инклюзивного спектакля, поставленного на денежные средства гранта президента России Владимира Путина.

    По имеющимся данным, инклюзивный спектакль «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», получивший грант президента РФ, пройдет на главной сцене Архангельского театра драмы в рамках основного репертуара учреждения.

    В постановке принимают участие дети с инвалидностью, которые посещают театральный кружок «Время Добра» и дети из театрального кружка Дворца детского и юношеского творчества.

    Собранные от показа деньги пойдут на поддержку и дальнейшее развитие театральной студии «Время Добра» для детей с инвалидностью, а также на новые благотворительные мероприятия.

    Отмечается, что в проект удаленно планируется привлечь детей коррекционных школ, реабилитационных центров и детских домов всего региона.

    Премьера поставленного на грант Путина инклюзивного спектакля состоится в Архангельске

    Накануне сообщалось, что центры робототехники благодаря гранту президента Российской Федерации Путина откроют в Псковской области.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #архангельск #спектакль
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