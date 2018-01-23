Новый парк на берегу реки создадут в Новодвинске в рамках проекта Путина

Архангельск, 23 января. Жители Новодвинска самостоятельно определят, как будет благоустроен их родной город. Итоги предварительного голосования подведут в ближайшее время, пока в лидерах — предложение о создании парка на берегу Северной Двины.

Подведение итогов голосования лично проконтролирует региональный координатор проекта президента РФ Владимира Путина о формировании комфортной городской среды Виктор Заря. Для этого он прибыл в Северодвинск.

«Кроме выборов президента страны, 18 марта будем выбирать и общественные территории. И об этом должен знать каждый, ведь речь идет о комфорте родного города или населенного пункта», – подчеркнул он, уточнив, что в список итогового голосования попадут самые рейтинговые. Число будет зависеть от возможностей местных бюджетов, так как от них необходимо софинансирование в размере 10%.

Ранее урны для голосования были установлены в четырех местах, на выбор северодвинцам предложили восемь общественных территорий. Большинство жителей уже сделали свой выбор отданы.

Отметим, что народное голосование стало главным нововведением проекта в 2018 году.

Напомним, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды » стартовал по инициативе президента России Владимира Путина в прошлом году. Ежегодно на эти цели федеральный бюджет будет выделять Архангельской области 150 миллионов рублей.

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