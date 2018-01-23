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Архангельская область развивает животноводство по поручению Путина
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    Архангельская область развивает животноводство по поручению Путина

    14:12  23 Января 2018
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    Архангельская область развивает животноводство по поручению Путина

    Архангельск, 23 января. В ближайшие годы в Поморье планируется запуск реализации сразу нескольких крупных инвестпроектов в области животноводства  — в Вельском и Устьянском районах Архангельской области планируется создать четыре комплекса молочного животноводства.

    АО «Важское» построит новый животноводческий комплекс для 640 голов дойного стада крупного рогатого скота с добровольной системой доения. Стоимость проекта составляет 262 миллиона рублей, срок реализации 2018 — 2019 годы. В результате производство и реализация молока «Важским» вырастет до 16,4 тысячи тонн в год.

    ООО «Пежма» готовится к реализации проекта по строительству третьей очереди животноводческого комплекса. Инвестиции в проект в 2018–2019 годах составят 45 миллионов рублей, что позволит увеличить поголовье на 750 единиц крупного рогатого скота. Объём производства молока вырастет до 6500 тонн в год.

    В деревне Шиловская агрофирма «Вельская» в 2018–2019 годах будет осуществлять модернизацию кормозаготовки. Бюджет проекта составит 300 миллионов рублей. Производство молока вырастет до 16 тысяч тонн в год.

    Архангельская область развивает животноводство по поручению Путина

    «Устьянская молочная компания» планирует приступить к строительству третьей животноводческой фермы на 1584 дойных коров. Инвестиции в строительство составят 150 миллионов рублей. Планируется, что объём производства молока вырастет почти до 18 тысяч тонн в год.

    Таким образом, общий объём инвестиций в строительство животноводческих комплексов молочного направления в ближайшие два года в Вельском и Устьянском районах составит 757 миллионов рублей.

    Напомним, в 2017 году введена в эксплуатацию животноводческая ферма на 500 голов в Виноградовском районе. Объем инвестиций составил 114 миллионов рублей. Кроме того, в Вельском районе в 2017 году был открыт новый телятник для беспривязного содержания крупного рогатого скота на 360 голов.

    Реализация данных проектов позволит увеличить самообеспеченность Архангельской области молоком и молочными продуктами до 65 процентов и повысить продовольственную безопасность региона.

    Ранее стало известно, что в ходе реализации майских указов президента России Владимира Путина индекс развития животноводства в Мурманской области увеличился на 5% в течение 2017 года.

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    Автор: Валентин Меликов
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