Котласская птицефабрика расширяет производство в рамках указа Путина

Архангельск, 23 января. Котласская птицефабрика расширяет производство в рамках указов Путина о поддержке сельского хозяйства.

Так, в конце минувшего года на производстве открыли новый цех для содержания кур-несушек с производственной мощностью почти в 80 тысяч голов. Он обеспечит более комфортные условия клеточного содержания несушек, что в свою очередь, позволит увеличить яйценоскость птицы до 230 яиц в год.

Напомним, Котласская птицефабрика возобновила свою работу в 2016 году. Сейчас поголовье птицы здесь составляет более 200 тысяч голов, в сутки на фабрике собирают 130 тысяч яиц. В 2017 году птицефабрика произвела свыше 47,5 миллиона штук яиц.

За 2016-2017 годы на фабрике заменили инженерные коммуникации, проведели капитальный ремонт птичников, а также установили новое клеточное оборудование, яичный транспортер и яйцесортировочную машину.

По словам главы Архангельской области Игоря Орлова, возобновление работы Котласской птицефабрики позволило не только запустить предприятие, открыть новые рабочие места, но и вывести производство на принципиально новый уровень.

«В планах – восстановление забойного цеха и строительство корпуса для разведения бройлеров», — добавил он.

Орлов также подчеркнул, что запуск птицефабрики позволил снизить стоимость яйца в Архангельской области на 14 процентов.

Напомним, 20 января правительство России одобрило законопроект о правовых основах регулирования производства органической продукции.

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