Акушерский стационар родильного дома в Северодвинске обновили в рамках майских указов Путина

Архангельск, 23 января. Северодвинский акушерский пункт на Морском проспект обновился после ремонта. В течение месяца в медпомощь беременным и роженицам оказывали в специальном резервном помещении, теперь можно обращаться по старому адресу.

В старом здании провели капитальный ремонт душевой и туалетной, установили новые душевые кабины, обновили сантехнику.

Есть новшества и в родильном отделении: здесь отремонтировали реанимацию. После завершения работ во всем родильном доме произвели чистку помещений и поверхностей спецсредствами, устраняющими штаммы возбудителей различных болезней.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин высказался о том, что в стране необходимо повышать рождаемость. Данной мере посвящены и некоторые распоряжения майских указов 2012 года