Школу в Архангельске модернизировали в рамках программы Путина по развитию спорта

Архангельск, 22 января. Школу Олимпийского резерва по плаванью «Поморье» в Архангельской области модернизировали в рамках программы, утвержденной президентом России Владимиром Путиным, сообщил председатель областного собрания Виктор Новожилов.

«Поморье» теперь может похвастаться новым оборудованием. Средства на него выделили в рамках федеральной программы, о которой неоднократно заявлял президент Владимир Путин – «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

По пожеланиям тренеров и спортсменов были приобретены, среди прочего, тренажеры для отработки навыков гребли с кинетической системой нагрузки и скамья пловца для тренажера Хюттеля-Мартенса. Всего было закуплено и установлено более 40 единиц оборудования.

В школе числятся 213 спортсменов, среди которых 2 заслуженных мастера спорта России, мастер спорта России международного класса, 11 мастеров спорта России, 19 кандидатов в мастера спорта России. В тренерском составе звезд не меньше: два заслуженных тренера России, пять тренеров высшей категории, два тренера первой категории и два – второй. В прошлом году спортсмены этой школы приняли участие в 17 всероссийских соревнованиях и завоевали десятки медалей.

«Благодаря серьезному отношению к развитию плавания президента Владимира Путина, правительства России мы смогли получить из федерального бюджета более семи миллионов рублей, – констатировал Новожилов. – Теперь приобретенный на эти средства инвентарь доступен и основному составу сборной области, и тренировочным группам».

Ранее президент России обратил внимание, что развитие спорта в России является одним из главных приоритетов государства.