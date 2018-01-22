Архангельск хотят очистить от «наливаек» в рамках указаний Путина по борьбе с контрафактным алкоголем



Архангельск, 22 января. Архангельские депутаты просят спасти регион от «наливаек» в рамках закона, ужесточающего наказание за нелегальный оборот алкоголя в стране. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля минувшего года.

На необходимость бороться с небольшими рюмочными сомнительного качества депутаты указали в своем обращении на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Инициатором обращения стал депутат областного Собрания Архангельской области Александр Дятлов. По его словам, ситуация из-за «наливаек» стала весьма напряженной.

«Рюмочные крайне низкого качества. Регулярно происходит нарушение общественного порядка возле таких заведений, особо тревожит жителей расположение большинства таких питейных заведений в жилых домах», — сообщил депутат.

Ранее в 2014 году на уровне области было принято ограничение по метражу и количеству посадочных мест. Из-за этого удалось закрыть более сотни подобных заведений. Но в прошлом году ситуация усугубилась из-за закона № 278-ФЗ. У региональной власти изъяли полномочия по установлению ограничений и запретов розничной продажи алкоголя.

Теперь депутаты просят рассмотреть возможность введения ограничения на федеральном уровне по размещению заведений общественного питания в жилых домах площадью менее 100 квадратных метров.

«Это поможет существенно сократить спаивание населения в регионах», — добавил Александр Дятлов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце июля минувшего года ужесточил наказание за нелегальный оборот этилового спирта и алкоголя на территории страны.