Память 9-го лыжного батальона увековечат в Архангельске благодаря гранту Путина

Архангельск, 22 января. Память бойцов и командиров 9-го отдельного лыжного батальона, погибших в феврале 1940 года во время Советско-финской войны, увековечат в Архангельске.

На реализацию проекта партнер регионального отделения благотворительного фонда «Военно-исторический фонд «Русского Севера» получил грант президента РФ Владимира Путина.

Как сообщили ФАН в архангельском отделении Российского военно-исторического общества, сейчас поисковики проведут работы по поиску останков солдат батальона на территории Финляндии и их последующему захоронению. В октябре 2018 года в музейно-выставочном комплексе «Гостиный двор» откроется выставка, посвященная Советско-финской войне.

В декабре минувшего года в рамках начала реализации проекта президента в Архангельске также начала работу выставка «По следам отдельного лыжного батальона. Возвращение на Родину».

Напомним, батальон называют «архангельским» – он был сформирован из жителей области в декабре 1939-го, а в январе 1940 года вошел в состав отдельной лыжной бригады под командованием полковника Долина. В начале февраля 1940-го она была брошена в прорыв на помощь советским частям в районе Кухмо.

В конце февраля из трех тысяч бойцов бригады к своим вышли лишь 240 человек. Из 700 добровольцев более 600 числятся в списках пропавших без вести.