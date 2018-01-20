За полгода в Северодвинске в рамках распоряжений Владимира Путина построили хоккейный корт

Архангельск, 20 января. Сегодня у северодвинских хоккеистов и конькобежцев настоящий праздник — открыт новый спортобъект.

Ледовую площадку — крытый корт — возвели за полгода. На строительство ушло порядка 25 млн рублей. Развитие спорта, строительство спортивных объектов — это важное направление, о котором заявлял Владимир Путин. По словам главы государства, спорт — это национальный приоритет, поэтому вся инфраструктура должна быть самой современной.

Новый объект стал структурной единицей спортивно-оздоровительного учреждения «Строитель», секции которого посещает почти 2,5 тысячи юных северодвинцев. Их, к слову, на открытии было предостаточно, но приехали и опытные спортсмены. В перспективе — появление на новой площадке искусственного льда.