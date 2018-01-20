Жители Архангельской области смогут подать заявление о заключении брака новым способом

Архангельск, 20 января. Жители Архангельской области, которые решили вступить в брак, смогут подать заявление в ЗАГС через портал госуслуг.

Подать заявление на государственную регистрацию актов гражданского состояния можно через портал госуслуг с 2018 года. Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, оплатить госпошлину по услугам ЗАГСа можно будет со скидкой в 30 процентов.

«Новая система значительно упрощает получение госуслуг ЗАГСа. Граждане могут подать электронное заявление не выходя из дома, не отпрашиваясь с работы. В ЗАГС нужно будет прийти только один раз», — отмечает руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева.

Раньше молодые люди, которые хотели связать себя узами брака, могли подать заявление только при личном обращении в ЗАГС. Такое заявление предоставляло возможность назначить дату регистрации в ближайшие два месяца, теперь граждане смогут выбрать нужную дату за полгода.