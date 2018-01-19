Проблему микрозаймов начали решать в Архангельске в рамках распоряжения Путина

Архангельск, 19 января. Проблема микрозаймов в Архангельске решена наполовину — шесть из двенадцати точек микрокредитования уже закрыты.

Эти офисы размещались в нестационарных точках, расположенных у остановок общественного транспорта. Аналогичная судьба ждет и оставшиеся.

В некоторых случаях арендаторы павильонов нарушили условия изначально, используя их не для продажи, как этого требовали документы, а для предоставления кредитов. Это и стало причиной их выселения. С остальными точками специалисты мэрии продолжат работу по закрытию. Ранее с инициативой о закрытии этих офисов выступил депутат областного Собрания Архангельской области Александр Дятлов.

«Мы от Собрания обращались в Госдуму с просьбой их запретить и отдать эту функцию банкам. Также предлагали запретить коллекторов, а их функции отдать судебным приставам. Увы, нас не поддержали. Но теперь мэрия находит повод и просто сносит эти точки, и это правильно!» — поделился депутат.

В апреле прошлого года во время выступления на президиуме Госсовета по вопросу о национальной защите прав потребителей президент России Владимир Путин сравнил микрофинансовые организации со старухой-процентщицей из романа Достоевского и призвал ужесточить законодательство в в сфере финансовых услуг. Президент отметил, что правоохранительные органы должны ликвидировать незаконные и мошеннические конторы. Кроме того, Путин призвал повышать финансовую грамотность населения.