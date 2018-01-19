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Россия
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Общество
Более 11 тысяч детей родились в Архангельской области в 2017 году
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    Более 11 тысяч детей родились в Архангельской области в 2017 году

    16:59  19 Января 2018
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    Более 11 тысяч детей родились в Архангельской области в 2017 году

    Архангельск, 19 января. За прошедший 2017 год в Архангельской области появились на свет больше 11 тысяч детей, сообщает региональный ЗАГС.

    По статистике ведомства, в прошлом году в регионе родились 6028 мальчиков и 5729 девочек, среди них – 175 пар двойняшек и две тройни.

    Еще 400 жителей Поморья появились на свет уже в январе 2018 года, сообщают «Архангельские известия».

    По словам сотрудников ЗАГСа, отмечается в регионе и рост числа многодетных семей. Если в 2016 году в данном списке значились 1610 семей, то в 2017 году родителями трех и более детей стали 2628 семейных пар.

    Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 января 2018 года в России вводится ежемесячное денежное пособие при рождении первенца, которое будет выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет. Размер выплаты будет рассчитываться в зависимости от прожиточного минимума ребенка в регионе. В среднем пособие составит 10,5 тысяч рублей.

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #дети #путин #архангельск #демография #население #семьи
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