Североонежская больница получила новую регистратуру в рамках программы развития моногородов

Архангельск, 19 января. В рамках федеральной программы развития моногородов Плесецкая районная больница в поселке Североонежск была отремонтирована и получила новую регистратуру, ремонт педиатрического отделения и современный автомобиль скорой помощи.

Теперь пациенты больницы получили возможность электронной записи к врачу, а медики могут оказывать помощь гражданам более оперативно.

Накануне, в четверг, Плесецкую больницу посетил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Главе региона показали обновленное заведение, а также рассказали о подготовке новых сотрудников.

Так, по словам министра здравоохранения Архангельской области, в настоящее время к работе в Североонежске готовятся два студента, один из них учится за счет средств областного бюджета, другой – по программе «Моногород», пишут «Архангельские известия». Кроме того, больница постоянно представлена на ярмарках вакансий и ведет активную деятельность по привлечению новых кадров.

Отмечается, что в наступившем 2018 году развитие материально-технической базы медучреждений Плесецкого района продолжится.

Одной из главных задач федеральной программы «Комплексное развитие моногородов» является повышение уровня жизни населения. Напомним, поручения о повышении уровня жизни населения и качества предоставляемых россиянам услуг, в том числе в сфере здравоохранения, содержатся в майских указах президента РФ Владимира Путина, подписанных при его вступлении в должность в 2012 году.