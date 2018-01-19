Павильоны микрозаймов в Архангельске превращаются в кофейни

Архангельск, 19 января. Администрация Архангельска закрывает точки микрокредитования на остановках общественного транспорта. На их месте появляются кофейни.

Владельцы павильонов нарушали условия аренды, предоставляя услуги, а не продавая товары, как прописано в договоре.

Сегодня шесть точек микрозаймов из 12 уже прекратили свою работу. На месте некоторых из них в скором времени должны открыться экспресс-кофейни, сообщают «Невские новости».

В настоящее время власти Архангельска продолжают работу по ликвидации точек микрофинансирования.

Напомним, в конце декабря в ходе совещания с представителями кабинета министров президент РФ Владимир Путин назвал главной нерешенной проблемой российской экономики большое количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

На прошлой неделе по поручению Путина Минтруд РФ подготовил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.