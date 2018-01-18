Крупный завод построят на базе рыбацкой Фактории в Архангельске

Архангельск, 18 января. Росрыболовство получило заявку на выделение инвестиционных квот под строительство крупного рыбоперерабатываюшего завода в Архангельске. Завод, на котором планируется перерабатывать треску, пикшу и другие биоресурсы, будет построен на базе «Архангельского водорослевого комбината».

«Мы планируем воссоздать былую славу рыбацкой Фактории, когда на одной площадке были организованы производства по комплексной переработке морских водорослей и рыбы, выпуску продукции глубокой переработки, осуществлялась приемка и выгрузка свежих уловов архангельских рыбаков», — заявил исполнительный директор «Архангельского опытного водорослевого комбината» Алексей Коротенков.

Отметим, в ходе декабрьской большой пресс-конференции президента Владимира Путина поднимался вопрос о так называемых инвестиционных квотах — проникший на пресс-конференцию глава совета директоров «Мурманского рыбокомбината» Михаил Зуб заявил, что действующее распределение инвестиционных квот никак не поможет развитию рыбопереработки в России, и не поможет снизить цены на рыбу.