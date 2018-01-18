Медиков Архангельской области привлекут к работе в школах в рамках поручений Путина

Новодвинск, 18 января. Для того, чтобы компенсировать нехватку медицинских работников в образовательных учреждениях Архангельской области губернатор Игорь Орлов в рамках поручений президента РФ Владимира Путина предложил активнее привлекать медиков к работе в школах. Специалистам регионального Минздрава поручено подготовить программу финансовой поддержки медицинских кадров.

«Уверен, что депутаты нас поддержат. Ведь это будет сделано для сохранения здоровья наших детей», — отметил глава региона.

По итогам посещение детской поликлиники центральной горбольницы Новодвинска Орлов подчеркнул, что удержать медицинские кадры на территории области — задача местной власти.

«Необходимо строить жилье, создавать условия для комфортной жизни и работы, и тогда люди останутся на родной земле», – подчеркнул губернатор.

Он отметил, что этот проект в рамках указов президента может быть реализован по примеру региональной программы «Земский фельдшер». Проблема кадров для Архангелогородчины актуальна — средний возраст фельдшеров в детском отделении больницы составляет 65 лет.