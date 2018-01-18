Фермеры Архангельской области ответили на похвалу Путина увеличением производства

Москва, 18 января. Грантовая помощь фермерским хозяйствам Архангельской области в 2017 году превысила 11 миллионов рублей, а объем сельскохозяйственной продукции, произведенный ими, вырос на 10%.

Как отметила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, средняя выплата начинающим фермерам составила 1,4 миллиона рублей, а всего в минувшем году на территории региона было представлено восемь грантов.

По словам Бажанова, три гранта выделили предпринимателям, выращивающим картофель и чеснок, по два – предпринимателям, разводящим овец и крупный рогатый скот, еще один грант получил фермер, специализирующийся на птицеводстве.

Кроме того, из федерального и областного бюджета выделен грант в размере около 24 миллионов рублей на развитие семейных животноводческих ферм.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российский институт фермерства, показывающий себя эффективным институтом, нуждается в поддержке государства.

Как отметил российский лидер, фермерство — тот же малый и средний бизнес только в сельской местности, а потому заслуживает поддержки. Путин похвалил фермеров и отметил, что они «производят достаточно большое количество товарной продукции».