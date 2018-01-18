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Фермеры Архангельской области ответили на похвалу Путина увеличением производства
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    Фермеры Архангельской области ответили на похвалу Путина увеличением производства

    11:43  18 Января 2018
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    Фермеры Архангельской области ответили на похвалу Путина увеличением производства

    Москва, 18 января. Грантовая помощь фермерским хозяйствам Архангельской области в 2017 году превысила 11 миллионов рублей, а объем сельскохозяйственной продукции, произведенный ими, вырос на 10%.

    Как отметила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, средняя выплата начинающим фермерам составила 1,4 миллиона рублей, а всего в минувшем году на территории региона было представлено восемь грантов.

    По словам Бажанова, три гранта выделили предпринимателям, выращивающим картофель и чеснок, по два – предпринимателям, разводящим овец и крупный рогатый скот, еще один грант получил фермер, специализирующийся на птицеводстве. 

    Кроме того, из федерального и областного бюджета выделен грант в размере около 24 миллионов рублей на развитие семейных животноводческих  ферм.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российский институт фермерства, показывающий себя эффективным институтом, нуждается в поддержке государства.

    Как отметил российский лидер, фермерство — тот же малый и средний бизнес только в сельской местности, а потому заслуживает поддержки. Путин похвалил фермеров и отметил, что они «производят достаточно большое количество товарной продукции».    

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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    #путин #поддержка #фермеры #архангельская область #хозяйство
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