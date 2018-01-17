Подписи за благоустройство территорий по запущенному Путиным проекту собирают в Архангельской области

Архангельск, 17 января. В Архангельской области продолжается активный сбор подписей за благоустройство территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который был запущен по инициативе президента России Владимира Путина.

17 января архангельские депутаты поддержали голосование за те общественные территории, которые необходимо будет благоустроить в течение 2018 года. Благоустройство в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» продлится пять лет.

Отметим, в 2017 году на территории Архангельской области было благоустроено 170 дворов, 11 парков и 51 общественная территория. Планируется, что ежегодно на подобные цели федеральный бюджет будет выделять региону по 150 миллионов рублей.

«В каждом районе будет свой список общественных территорий. Граждане смогут выбрать наиболее значимый проект, к которому разработают дизайнерское оформление. Те территории, которые набрали на предварительном этапе наибольшее число голосов, войдут в список голосования второго этапа, победители которого и будут в течение года благоустроены», — рассказал Федеральному агентству новостей депутат Архангельского областного собрания Александр Дятлов.

Он отметил, что депутаты призывают всех желающих принять активное участие в президентском проекте. В регионе средств на благоустройство зачастую может не хватать, отметил Дятлов, поэтому необходимо использовать помощь из федерального бюджета.