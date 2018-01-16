Ветстанции в НАО перешли на электронную сертификацию по поручению Путина

Архангельск, 16 января. В Ненецком автономном округе (НАО) перешли на электронную ветеринарную сертификацию по поручению президента России Владимира Путина. Так, по итогам прошлого года системой «Меркурий» были обработаны более 27,9 тысяч официальных бумаг.

Уже с 1 января НАО все ветеринарные документы оформляются в электронном виде.

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе начала обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на полгода до 1 июля 2018 года. Отказ от бумажных документов позволит обеспечить более высокую степень защиты выдаваемых сертификатов, а также снизить расходы.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин поручил Совету при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам обеспечить возможность приобретения жилья с ипотекой для 50% семей к 2025 году.





