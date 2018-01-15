Современные фельдшерско-акушерские пункты начнут строить в Архангельской области

Архангельск, 15 января. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил региональному министерству здравоохранения актуализировать планы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областного правительства.

Речь идет о реализации поручений, которые в конце 2017 года дал президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства указал на необходимость строительства современных фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах, в которых проживают 100-2000 человек.

«Прошу до конца недели предложить два типовых проекта ФАПов, один из которых совмещен с жильем для фельдшера, другой – без жилья. Эти проекты мы предложим нашим коллегам из муниципальных образований для последующего включения их в федеральную программу», — отметил Орлов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал необоснованным сокращение сети медучреждений в регионах.