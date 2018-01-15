В Каргополе Архангельской области открыла свои двери новая школа-сад

Каргополь, 15 января. Архангельская область выполняет задачи по строительству новых образовательных учреждений, поставленные президентом России.

Начальная школа-детский сад начала работу в Каргополе, учреждение рассчитано на 100 учеников и еще 100 дошколят. Ребята могут воспользоваться музыкальным залом, спортивными тренажерами, предусмотрен пищеблок, библиотека, а также медицинский кабинет с самым современным оборудованием.

Отмечается, что открытие образовательного учреждения состоялось во исполнение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о переводе детей из школ с износом более 50 процентов в новые учреждения, а также устранения второй смены обучения.

Отмечается, что в рамках адресной инвестиционной программы в текущем году в Архангельской области планируют построить еще две новые школы.