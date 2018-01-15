Жители Северодвинска выбирают территории для будущего благоустройства

Северодвинск, 15 января. В городе корабелов и судоремонтников власти начали сбор пожеланий жителей по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сотрудники компании «Модерн-медиа» провели сбор предложений жителей Северодвинска о выборе территорий для предстоящего благоустройства города. Отмечается, что уже в первые 20 минут свое мнение высказали несколько десятков горожан.

«Если в 2017 году самые посещаемые территории предлагали для благоустройства общественные организации в рамках заявочной кампании, то сейчас выбор делают все, кому уже исполнилось 14 лет», — сообщила представитель администрации Надежда Бовина.

Выемка бланков с пожеланиями по благоустройству из специальных урн будет производиться еженедельно. Результаты будут опубликованы на сайте администрации города. Горожанам предстоит до 10 февраля определить одно из 14 мест для предстоящего благоустройства. Рейтинговое голосование состоится 18 марта.

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