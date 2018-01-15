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Жители Северодвинска выбирают территории для будущего благоустройства
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    Жители Северодвинска выбирают территории для будущего благоустройства

    16:39  15 Января 2018  /обновлено: 16:40  15 Января 2018
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    Жители Северодвинска выбирают территории для будущего благоустройства

    Северодвинск, 15 января. В городе корабелов и судоремонтников власти начали сбор пожеланий жителей по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

    Сотрудники компании «Модерн-медиа» провели сбор предложений жителей Северодвинска о выборе территорий для предстоящего благоустройства города. Отмечается, что уже в первые 20 минут свое мнение высказали несколько десятков горожан.

    «Если в 2017 году самые посещаемые территории предлагали для благоустройства общественные организации в рамках заявочной кампании, то сейчас выбор делают все, кому уже исполнилось 14 лет», — сообщила представитель администрации Надежда Бовина.

    Выемка бланков с пожеланиями по благоустройству из специальных урн будет производиться еженедельно. Результаты будут опубликованы на сайте администрации города. Горожанам предстоит до 10 февраля определить одно из 14 мест для предстоящего благоустройства. Рейтинговое голосование состоится 18 марта.

    Ранее сообщалось, что в Архангельской области выполняют задачи по строительству новых школ, поставленные президентом России Владимиром Путиным. В Каргополе открыла свои двери новая школа-сад.

    Жители Северодвинска выбирают территории для будущего благоустройства

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #проект #благоустройство #северодвинск
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