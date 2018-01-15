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Архангельские чиновники получат субсидию за эффективную работу с молодежью по указанию Путина
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    Архангельские чиновники получат субсидию за эффективную работу с молодежью по указанию Путина

    14:07  15 Января 2018  /обновлено: 14:07  15 Января 2018
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    Архангельские чиновники получат субсидию за эффективную работу с молодежью по указанию Путина

    Архангельск, 15 января. Власти Архангельской области, которые эффективнее остальных работали с молодежью, получат полмиллиона рублей. Такой вид поощрения предложил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

    Решение принято по итогам реализации государственной молодежной политики в минувшем году. Текущая реализация молодежной политики в целом – важный вектор развития страны, который различными указами корректирует президент РФ Владимир Путин. Речь не только о прямых распоряжениях — глава государства довольно активно в последние годы поддерживает волонтерские инициативы.

    Специалисты местного управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию уже разработали специальное положение конкурса, на котором будут даны оценки эффективности различных мероприятий в молодежной политике. Заявки от муниципалитетов будут принимать до 5 февраля.

    В регионе подобный конкурс стартует впервые. После оценки конкурсной комиссией победитель получит из областного бюджета субсидию — 497 тысяч рублей. Эта сумма в дальнейшем должна быть потрачена на различные мероприятия молодежной политики, к примеру, патриотическое воспитание.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #архангельск #молодежь
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