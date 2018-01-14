Фестиваль юных робототехников прошел в Архангельске

Архангельск, 14 января. Фестиваль юных робототехников прошел в архангельском областном Доме молодежи.

Более 50 школьников младшего и среднего возрастов приняли участие в фестивале «Робофест-Архангельск», сообщают региональные новостные источники. Организатор фестиваля Дмитрий Коробов отметил, что любители собирать роботов самостоятельно работали над заданиями, после чего защищали проекты перед судьями.

«Победитель соревнований получает путёвку в Москву, где сможет проявить себя на всероссийском уровне. Если он покажет хорошие результаты, то получит приоритетное право при поступлении в вуз», — цитирует новостной сайт Дмитрия Коробова.

Фестиваль является толчком для развития робототехники. Кроме этого, для школьников он стал проверкой на стрессоустойчивость и самостоятельность.