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Фестиваль юных робототехников прошел в Архангельске
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    Фестиваль юных робототехников прошел в Архангельске

    18:02  14 Января 2018  /обновлено: 18:02  14 Января 2018
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    Фестиваль юных робототехников прошел в Архангельске

    Архангельск, 14 января. Фестиваль юных робототехников прошел в архангельском областном Доме молодежи.

    Более 50 школьников младшего и среднего возрастов приняли участие в фестивале «Робофест-Архангельск», сообщают региональные новостные источники. Организатор фестиваля Дмитрий Коробов отметил, что любители собирать роботов самостоятельно работали над заданиями, после чего защищали проекты перед судьями.

    «Победитель соревнований получает путёвку в Москву, где сможет проявить себя на всероссийском уровне. Если он покажет хорошие результаты, то получит приоритетное право при поступлении в вуз», — цитирует новостной сайт Дмитрия Коробова.

    Фестиваль является толчком для развития робототехники. Кроме этого, для школьников он стал проверкой на стрессоустойчивость и самостоятельность.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #робот #архангельск
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