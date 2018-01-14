Жители Архангельска будут меньше платить за горячую воду и отопление

Архангельск, 14 января. Тариф на горячую воду и теплоснабжение в Архангельске снизился.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщение, опубликованное на официальном портале муниципального образования «Город Архангельск», с 1 января 2018 года тариф на тепловую энергию снизился на 237 рублей. Следовательно, размер платы в текущем году составляет 1547, 32 рублей. В свою очередь, в 2017 году местные жители оплачивали 1784, 34 рублей за гигакаллорию.

Также сниженный тариф буде действовать на потребление горячей воды, плата за холодную воду не изменилась и составляет 35,18 рублей за кубометр. Кроме этого, изменения не коснулись и платы за газ: круглые дрова — 780 рублей за куб, колотые — 830 рублей за куб.