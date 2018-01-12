Академия танца Эйфмана отберет талантливых детей в Архангельске

Архангельск, 12 января. Санкт-Петербургская «Академия танца Бориса Эйфмана» проведет просмотр детей в Архангельске. Талантливые юные жители Поморья смогут бесплатно учиться в академии.

Просмотр пройдет 20 января во Дворце детского и юношеского творчества в Архангельске. К участию в нем приглашаются дети в возрасте от шести до 11 лет. На просмотр, как отмечают организации, нужно прийти в купальнике или коротких шортах и майке. Также взять с собой необходимо чешки или балетные туфли.

По результатам просмотра дети, которых педагоги Академии оценят наиболее высоко, смогут переехать в Петербург в единый учебно-жилой комплекс на условиях полного пансиона. Обучаться в Академии и проживать в комплексе они смогут бесплатно.

Напомним, ранее стало известно, что в Архангельске в рамках развития детского спорта в «шаговой доступности» откроется детский клуб спортивной борьбы в партнерстве с двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу Джеффа Монсона.

Развитие и образование подрастающего поколения является одной из приоритетных задач не только в регионах, но и на федеральном уровне. Так, в рамках большой пресс-конференции в декабре президент РФ Владимир Путин сообщил о планах создать в России научные лаборатории и технологические парки мирового класса для детей.