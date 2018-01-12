Губернатор Архангельской области рассказал о планах развития региона в 2018 году

Архангельск, 12 января. В 2018 году инвестиции в Архангельскую область продолжат расти, об этом сообщил накануне во время ежегодной пресс-конференции губернатор региона Игорь Орлов.

По его словам, в 2017 году Архангельская область вошла в десятку лучших регионов России по привлечению инвестиций. Как отметил Орлов, в минувшем году объем инвестиций в экономику Поморья увеличился на 40%, из которых бюджетные средства составили только 24%, остальные поступили из частного капитала.

«Я уверен, что по эти показателям мы будем расти и в 2018 году», — подчеркнул Орлов.

В рамках пресс-конференции губернатор также дал высокую оценку реализации инвестпроектов в лесной и алмазодобывающей отраслях и перспективам строительства магистрали «Белкомур», сообщает сетевое издание «Правда Севера».

Кроме того, Орлов рассказал о ситуации с социально значимыми объектами в регионе. В частности, он сообщил, что перинатальный центр в Архангельской области достроен и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию.

В то же время вопрос по поводу строительства мусороперерабатывающего комбината и единого полигона для «Архангельской агломерации», по словам губернатора, является острым.

«Вот если бы спросили жителей Архангельска или Северодвинска: «Хотите ли вы, чтобы у вас в городе построили центр атомного судостроения?», они бы ответили: «Конечно нет». Мы обязательно определим место полигона с учетом мнения людей. Но мусор вывозить необходимо», — отметил Орлов.

Напомним, применять такой подход к решению о месте размещения свалок и обсуждать данный вопрос с населением призвал в конце декабря на встрече с представителями Госдумы и Совета Федерации президент России Владимир Путин.