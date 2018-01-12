18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Оперативные службы Кубани перешли на усиленный режим из-за непогоды
Общество
Детская школа борьбы Джеффа Монсона появится в Архангельске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Детская школа борьбы Джеффа Монсона появится в Архангельске

    15:50  12 Января 2018  /обновлено: 15:50  12 Января 2018
    72

    Детская школа борьбы Джеффа Монсона появится в Архангельске

    Архангельск, 12 января. В архангельской гимназии №24 откроется детский клуб спортивной борьбы двукратного чемпиона мира по джиу-джитсу Джеффа Монсона.

    Как рассказал заместитель главы Архангельска Николай Евменов, идея открыть такую школу возникла во время мастер-классов, которые спортсмен провел в минувшем ноябре.

    Евменов отметил, что в настоящее время развитие детского спорта в «шаговой доступности» является для властей Архангельска одной из приоритетных задач. Совместный проект с Монсоном, по его словам, является пилотным в этом направлении.

    «В качестве пилотного социального проекта мы предлагаем в партнерстве с именитым спортсменом Джеффом Монсоном открыть клуб борьбы в гимназии №24. В дальнейшем практика размещения подобных клубов может быть масштабирована на другие общеобразовательные учреждения города», — цитирует Евменова «АиФ – Архангельск».

    Детская школа борьбы Джеффа Монсона появится в Архангельске

    Представитель Джеффа Монсона Шон Ваткин сообщил, что чемпион такую инициативу поддерживает: он рассматривает проект как часть своей миссии по популяризации борьбы, в частности джиу-джитсу.

    «Джефф Монсон считает, что именно благодаря спортивной борьбе он сформировался как человек и профессионал», — отметил Ваткин.

    Представитель спортсмена также добавил, что Монсон готов передать свои методики обучению борьбе инструкторам, которые будут тренировать юных жителей Архангельска.

    Напомним, Джефф Монсон выступает в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. В 2015 году он получил российское гражданство.

    Как сообщалось ранее, в пятницу также стало известно, что в Калининградской области при поддержке президента России Владимира Путина стартовал проект «Самбо в школе». С 1 сентября 2018 года в учебных учреждениях региона в качестве урока появится физкультура по самбо.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дети #путин #джефф монсон #архангельск #борьба #спортшкола
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации боевиков, атаковавших базу «Хмеймим»

      18:22 12 Января 2018 425
      Читать
      17:33
      Сегодня

      Шахназаров: Меня вдохновляет политика Путина
      17:12
      Сегодня

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ
      14:58
      Сегодня

      Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах
      13:15
      Сегодня

      Песков: Путин примет решение об ответе России на новый санкционный список США
      11:44
      Сегодня

      Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 28056

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6728

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6654

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11990

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11686
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      17:12   12 Января 2018
      1434
      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      17:10   12 Января 2018
      1747
      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      13:32   12 Января 2018
      314
      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      12:51   12 Января 2018
      1033