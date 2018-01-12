Детская школа борьбы Джеффа Монсона появится в Архангельске

Архангельск, 12 января. В архангельской гимназии №24 откроется детский клуб спортивной борьбы двукратного чемпиона мира по джиу-джитсу Джеффа Монсона.

Как рассказал заместитель главы Архангельска Николай Евменов, идея открыть такую школу возникла во время мастер-классов, которые спортсмен провел в минувшем ноябре.

Евменов отметил, что в настоящее время развитие детского спорта в «шаговой доступности» является для властей Архангельска одной из приоритетных задач. Совместный проект с Монсоном, по его словам, является пилотным в этом направлении.

«В качестве пилотного социального проекта мы предлагаем в партнерстве с именитым спортсменом Джеффом Монсоном открыть клуб борьбы в гимназии №24. В дальнейшем практика размещения подобных клубов может быть масштабирована на другие общеобразовательные учреждения города», — цитирует Евменова «АиФ – Архангельск».

Представитель Джеффа Монсона Шон Ваткин сообщил, что чемпион такую инициативу поддерживает: он рассматривает проект как часть своей миссии по популяризации борьбы, в частности джиу-джитсу.

«Джефф Монсон считает, что именно благодаря спортивной борьбе он сформировался как человек и профессионал», — отметил Ваткин.

Представитель спортсмена также добавил, что Монсон готов передать свои методики обучению борьбе инструкторам, которые будут тренировать юных жителей Архангельска.

Напомним, Джефф Монсон выступает в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. В 2015 году он получил российское гражданство.

Как сообщалось ранее, в пятницу также стало известно, что в Калининградской области при поддержке президента России Владимира Путина стартовал проект «Самбо в школе». С 1 сентября 2018 года в учебных учреждениях региона в качестве урока появится физкультура по самбо.