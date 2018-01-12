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Отдаленные районы Поморья возьмут под особый контроль согласно распоряжениям Путина
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    Отдаленные районы Поморья возьмут под особый контроль согласно распоряжениям Путина

    15:00  12 Января 2018  /обновлено: 15:00  12 Января 2018
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    Отдаленные районы Поморья возьмут под особый контроль согласно распоряжениям Путина

    Архангельск, 12 января. Отдаленные районы Архангельской области в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина возьмут под особый контроль.

    Для этого, как сообщает корреспондент ФАН, уже была создана оперативная спецгруппа.

    Теплая зима внесла свои коррективы в жизнедеятельность отдаленных районов Поморья. Жизнедеятельность населения взята под особый контроль власти. Это приоритет в работе чиновников. Согласно майским указам президента Владимира Путина, именно местные жители оценят работу региональных властей.

    В целях улучшения уровня жизни населения в Архангельской области создана оперативная спецгруппа, которая должна отслеживать и при необходимости регулировать ситуацию в тех населенных пунктах, которые оторваны от большой земли.

    Отдаленные районы Поморья возьмут под особый контроль согласно распоряжениям Путина

    Возглавляет группу Алексей Алсуфьев – председатель правительства Архангельской области. Также в нее входят специалисты правительства, ряда министерств и ведомств, депутаты.

    До конца января отдаленные населенные пункты Поморья полностью обеспечены всем необходимым, включая продукты и топливо. Однако специальная группа позволит оперативно пополнять припасы населения, если такая потребность возникнет.

    Параллельно готовятся ледовые переправы, чтобы обеспечить доступность дальних территорий. Однако это пока осложняется погодными условиями: зима выдалась аномально теплой.

    Напомним, ранее сообщалось, что благодаря майским указам президента России Владимира Путина в Архангельской области начала работу новая система обращения с твердыми бытовыми отходами.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #территории #майские указы #архангельская область #контроль
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