Отдаленные районы Поморья возьмут под особый контроль согласно распоряжениям Путина

Архангельск, 12 января. Отдаленные районы Архангельской области в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина возьмут под особый контроль.

Для этого, как сообщает корреспондент ФАН, уже была создана оперативная спецгруппа.

Теплая зима внесла свои коррективы в жизнедеятельность отдаленных районов Поморья. Жизнедеятельность населения взята под особый контроль власти. Это приоритет в работе чиновников. Согласно майским указам президента Владимира Путина, именно местные жители оценят работу региональных властей.

В целях улучшения уровня жизни населения в Архангельской области создана оперативная спецгруппа, которая должна отслеживать и при необходимости регулировать ситуацию в тех населенных пунктах, которые оторваны от большой земли.

Возглавляет группу Алексей Алсуфьев – председатель правительства Архангельской области. Также в нее входят специалисты правительства, ряда министерств и ведомств, депутаты.

До конца января отдаленные населенные пункты Поморья полностью обеспечены всем необходимым, включая продукты и топливо. Однако специальная группа позволит оперативно пополнять припасы населения, если такая потребность возникнет.

Параллельно готовятся ледовые переправы, чтобы обеспечить доступность дальних территорий. Однако это пока осложняется погодными условиями: зима выдалась аномально теплой.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря майским указам президента России Владимира Путина в Архангельской области начала работу новая система обращения с твердыми бытовыми отходами.