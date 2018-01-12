В Архангельской области нашли способ сэкономить при реализации майских указов Путина

Архангельск, 12 января. Решение вопросов с коммунальными отходами в Архангельской области, которыми региональные власти занимаются в рамках майских указов президента РФ Владимира Путина, поручено одному оператору.

Такое решение было принято в целях экономии, сообщает корреспондент ФАН.

Новая система обращения с твердыми бытовыми отходами стартует в Архангельской области. Заниматься этим теперь будет единый оператор. По словам губернатора региона Игоря Орлова, инновации помогут избежать сильных перекосов в экономике этих процессов. Новые меры водятся согласно майским указам президента: инновационный подход должен обеспечить улучшения здоровья населения за счет сокращения тлеющих свалок.

Теперь сбор и утилизация затронут почти 100% населения области, прежде в регионе оставались территории, не охваченные данными процессами. А с помощью новых технологий, включая переработку мусора, объем отходов, подлежащих захоронению, уменьшится более чем на 20%. Это позволит сэкономить на вывозе мусора и содержании свалок.

Общий объем финансирования данной программы – свыше 9 млрд рублей. Будут созданы новые производства с рабочими местами.

Ранее стало известно, что благодаря майским указам президента РФ Владимира Путина Архангельский тралфлот займется развитием российской рыболовной отрасли.

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