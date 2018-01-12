Архангельский тралфлот будет развивать рыболовную отрасль РФ согласно майским указам Путина

Архангельск, 12 января. Архангельский тралфлот приступит к развитию рыболовной отрасли России в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина.

Соглашение между правительством Архангельской области и инвесторами ОАО «Архангельский траловый флот» готовится к подписанию для дальнейшего развития и самого предприятия, и рыболовной отрасли.

Губернатор Игорь Орлов сообщил, что соответствующие договоренности достигнуты в конце декабря на встрече с акционерами предприятия. Поручение о развитии промышленности президент России Владимир Путин дал в указе «О долгосрочной государственной экономической политике» в мае 2012 года.

«Новое соглашение откроет широкие перспективы для развития ведущего рыбопромышленного предприятия Поморья и отрасли в целом. Речь идет о подтверждении инвестиционных намерений, увеличении объемов и глубины переработки рыбной продукции, мощностей рыбного порта, строительстве новых судов, развитии инфраструктурной базы тралфлота для перевалки рыбной продукции с Дальнего Востока в Архангельск и дальнейшего транзита в центральные регионы России», — уточнил губернатор области Игорь Орлов.

Соглашение рассчитано на пять лет. В 2017 году три тысячи тонн горбуши, кеты и нерки было доставлено в Архангельск по Севморпути. Специалисты опробовали оптимальный по времени маршрут для поставки рыбы в центральные регионы страны.