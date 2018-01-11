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    Темпы строительства жилья в НАО выросли после указа Путина

    14:23  11 Января 2018  /обновлено: 14:23  11 Января 2018
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    новострТемпы строительства жилья в НАО выросли после указа Путина

    Нарьян-Мар, 11 января. Объемы строительства жилья в Ненецком автономном округе в 2017 году выросли по меньшей мере на 8,3%. В 2016 году этот показатель составил 27,5 тысяч, в 2017 – ровно 30 тысяч.

    Новые жилые дома появились не только в столице округа Нарьян-Маре, но и в отдаленных сельских районах. На 2018 год строительство тоже распланировано. В числе грядущих ключевых объектов департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО отмечает 10-секционный дом по улице Авиаторов в столице региона и два дома по улице Поморская в поселке Искателей.

    Напомним, что указ «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» был дан президентом России Владимиром Путины в 2012 году, и с тех пор число сданных квадратных метров увеличивается.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #жилье #строительство #нао
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