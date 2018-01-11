Перевозчиков Архангельска оштрафовали на 160 тыс. рублей за плохую работу в праздники

Архангельск, 11 января. За нарушения контрактов администрация Архангельска оштрафовала городских перевозчиков на 160 тысяч рублей.

Согласно контрактам, перевозчики должны были обеспечить бесперебойную работу транспорта в Архангельске в новогодние и рождественские праздники. Однако перевозчики со своими обязательствами не справились.

Так, выход на линии транспортных средств по маршрутам №10, 42, 43,69 и 61 не составил и 40%. С помощью маршрутов №10 и №69 жители Архангельска в новогоднюю ночь должны были добраться из спальных районов на главное городское гуляние, но сделать этого не смогли.

Впрочем, ряд перевозчиков Архангельска все же работали в праздники исправно. Так, в соответствии с графиком следовали автобусы по маршрутам №12, 180, 70, 81 и 89, пишет сетевое издание «Двина Сегодня» со ссылкой на администрацию города.

Напомним, минувшей осенью президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий административную ответственность за нарушение правил дорожного движения.