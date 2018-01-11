«Соляная пещера» для аллергиков и больных астмой открылась в Северодвинске

Архангельск, 11 января. В Архангельской области начал работу проект общественной организации помощи больным астмой и аллергией «Соляная пещера».

Медицинский центр с таким названием открылся накануне в Северодвинске. По словам председателя правления организации Сергея Лебедева, получить бесплатные процедуры в «Соляной пещере» смогут все пациенты, у которых есть направление врача.

«Проект «Соляная пещера» предназначен для людей, страдающих аллергическими расстройствами и бронхиальной астмой, но воспользоваться возможностями нашего медцентра может любой желающий», — приводит слова Лебедева сетевое издание «Регион 29».

Уточняется, что в течение недели после открытия бесплатно посетить «Соляную пещеру» смогут все желающие.

Напомним, в декабре на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал необоснованным сокращение сети медицинских учреждений в регионах. Глава государства также подчеркнул необходимость увеличения финансирования медицины и отметил, что это запланировано в государственном бюджете на 2018 год.