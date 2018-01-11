Новые хоккейные корты и футбольные поля появятся в Архангельской области

Архангельск, 11 января. Агентство по спорту Архангельской области объявило конкурс на строительство новых спортивных объектов в регионе.

Заявки на строительство спортобъектов можно будет подать до 12 февраля. Отдельный конкурс открыт на возведение спортивных сооружений в парковых зонах: заявки на это направление принимаются до 26 февраля, сообщил накануне ведущий консультант отдела развития спортивной инфраструктуры агентства по спорту Архангельской области Юрий Епонишников.

Предполагается, что данные конкурсы позволят построить в регионе новые мини-футбольные поля, хоккейные коробки и теннисные корты, баскетбольные и скейт-площадки, пишет сетевое издание «Регион 29» со ссылкой на пресс-службу правительства Архангельской области.

Отмечается, что строительство спортобъектов должно осуществляться при софинансировании из местных бюджетов: оно должно составить не менее 20% от стоимости проекта.

Напомним, президент РФ Владимир Путин известен своим увлечением спортом. В начале декабря российский лидер признался, что его любимыми зимними видами спорта являются хоккей и горные лыжи.

Кроме того, в конце декабря Путин подписал закон о праве регионов запрещать платные парковки у социально значимых объектов, к которым относятся и спортивные.

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