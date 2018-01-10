Пассажирка автобуса сломала руку в ДТП с иномаркой в Архангельске

Архангельск, 10 января. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне Нового года в в Архангельске: столкнулись иномарка и пассажирский автобус ПАЗ, пострадала женщина.

По информации региональных новостных источников, авария произошла 31 декабря 2017 года в Соломбале на перекрестке улиц Маяковского и Советской: водитель автомобиля марки Subaru при совершении поворота налево на разрешающий сигнал светофора не уступил право проезда пассажирскому автобусу, после чего произошло столкновение. Пассажирка ПАЗ получила перелом руки и самостоятельно обратилась за помощью в больницу.

Напомним, полиция разбирается в обстоятельствах смерти таксиста, тело которого обнаружили сегодня утром напротив торгового центра в Архангельске.