Мужчину, взрывавшего петарды в торговом центре Североморска, задержала Росгвардия

Архангельск, 10 января. Росгвардейцы в Архангельской области задержала мужчину, который взрывал под ногами людей в торговом центре петарды.

Инцидент произошел 6 января в торговом центре, расположенном на улице Орджоникидзе в Северодвинске, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Работники торгового центра вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали 37-летнего местного жителя, разбрасывавшего зажженные петарды. Мужчину за хулиганство могут привлечь к материальной ответственности. Пострадавших нет, однако магазину был причинён ущерб.

Напомним, полиция разбирается в обстоятельствах смерти таксиста, тело которого обнаружили сегодня утром напротив торгового центра в Архангельске.