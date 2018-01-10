Тело убитого таксиста нашли возле торгового комплекса в Архангельске

Архангельск, 10 января. Полиция разбирается в обстоятельствах смерти таксиста, тело которого обнаружили сегодня утром напротив торгового центра в Архангельске.

Как сообщает СУ СК по региону, в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту убийства таксиста, тело которого обнаружили горожане в среду, 10 января, около пяти часов утра напротив торгового центра «Метро». Труп мужчины с колото-резаными ранами находился рядом с автомобилем «Нива» в районе Талажского шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

В настоящее время следственная группа разбирается в обстоятельствах смерти таксиста. Свидетелей совершения преступления просят обратиться в следственный отдел по Октябрьскому округу.