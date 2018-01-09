Архангельский «Водник» одержал победу над «Стартом» в матче чемпионата России по бенди

Архангельск, 9 января. Архангельский «Водник» выиграл у «Старта» из Нижнего Новгорода в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча, проходившая в Архангельске, завершилась со счетом 5:3.

Открыл счет в мачте хоккеист команды «Старт», однако данный факт не позволил удержать преимущество. У архангельского «Водника» отличились Сергей Калинин, Дмитрий Логинов, Максим Чермных, Александр Насонов и Евгений Дергаев.

«У нас получилось два сбалансированных тайма как с точки зрения игры в обороне, так и при организации атак. Это позволило нам одержать очень важную победу», – приводит пресс-служба клуба слова главного тренера «Водника» Олега Батова.

Отметим, что на данный момент «Водник» занимает восьмое место в турнирной таблице, «Старт» расположился на десятой строчке.