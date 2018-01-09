Женщина и ребенок пострадали при столкновении легковушки с лесовозом под Карпогорами

Архангельск, 9 января. Автомобильная авария, участниками которой стали автомобиль «Лада Калина» и лесовоз марки Volvo, случилась на трассе в Пинежском районе Архангельской области. В дорожно-транспортном происшествии пострадали автоледи и ее несовершеннолетний сын.

Женщина-водитель травмировала позвоночник, грудную клетку, также она получила черепно-мозговую травму и ушибы. По предварительным данным, десятилетний ребенок находился в детском удерживающем кресле, однако он также пострадал — получил ушиб челюсти, сообщает «arh112». Их доставили в больницу.

Столкновение легковушки с лесовозом случилось на 84-м километре трассы Карпогоры — Нюхча. Автоледи выехала на встречную полосу и допустила столкновение с другим транспортным средством. На данный момент выясняются все детали случившегося.