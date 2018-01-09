Житель Архангельской области получил шесть лет колонии за покушение на убийство

Архангельск, 9 января. В отношении жителя Холмогорского района Архангельской области было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 22-летний молодой человек получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

У жителя Холмогорского района возникла ссора с приятелем на одной из улиц поселка Двинской в сентябре прошлого года. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял нож и нанес не менее 15 ударов. Потерпевший получил ножевые ранения в области шеи, туловища и конечностей, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

На место происшествия прибыли врачи скорой, которые своевременно оказали медицинскую помощь, и мужчину спасли.