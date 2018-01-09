Житель Архангельской области застрелил 13-летнюю дочь

Архангельск, 9 января. Мужчина застрелил свою 13-летнюю дочь в квартире в Онеге Архангельской области. Следственный комитет выясняет причины убийства двух людей.

Тела 44-летнего мужчины и его несовершеннолетней дочери с огнестрельными ранениями головы нашли в квартире дома 29 декабря прошлого года, сообщает СУ СК России по Архангельской области. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Специалисты проводят допросы, в ближайшее время сделают экспертизы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

Напомним, пять человек погибли в автомобильной аварии в районе Плесецка в Архангельской области. Участниками происшествия стали отечественный автомобиль и иномарка.