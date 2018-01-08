Мужчина, похитивший двух оленей, задержан в Архангельской области

Архангельск, 8 января. Сотрудники полиции задержали подозреваемого — жителя Мезенского района — в краже оленей в Архангельской области.

Два оленя пропали во время перегона в 28 километрах от города Мезень, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Сообщение о том, что пропали животные, поступило в отдел полиции 2 января этого года. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску, и нашли животных, которые были убиты.

Подозреваемый, которым оказался 57-летний житель Мезень, застрелил двух оленей. Туши животных изъяли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается.

Напомним, ребенок и двое взрослых погибли при столкновении двух иномарок на 1115 километре трассы М-8 «Холмогоры».