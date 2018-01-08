Полиция задержала поджигателя автомобиля в Архангельской области

Архангельск, 8 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Архангельской области. Сообщение о возгорании транспортного средства поступило в отдел полиции после девяти часов вечера в воскресенье, 7 января.

Неизвестный поджег автомобиль УАЗ на территории одной из организации в Вилегодском районе региона. В результате пожара салон автомобиля полностью выгорел, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в пожоге, им оказался мужчина 1979 года рождение, который нигде не работает и ранее был судимым.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту случившегося проводится проверка.