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Происшествия
Полиция задержала поджигателя автомобиля в Архангельской области
Происшествия
Мужчина напал с ножом на двух посетителей торгового центра в Архангельске
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    Мужчина напал с ножом на двух посетителей торгового центра в Архангельске

    13:04  8 Января 2018  /обновлено: 13:04  08 Января 2018
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    Мужчина напал с ножом на двух посетителей торгового центра в Архангельске

    Архангельск, 8 января. Неизвестный мужчина нанес ножевые ранения двум 22-летим молодым людям в одном из торговых центров Архангельска во время конфликта. Пострадавших сразу же доставили в медицинское учреждение.

    Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, им оказался безработный и ранее неоднократно судимый житель Архангельска 1979 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Как стало известно, мужчина был пьяным, когда ударил ножом двух молодых людей.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей за совершенное преступление, лишение свободы сроком до 12 лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #архангельск #причинение тяжкого вреда здоровью
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