Обновленная лыжная база «Саломаты» в Поморье открыла двери для горожан и спортсменов

Архангельск, 7 января. Спортсмены и жители Архангельской области начали тестировать лыжную базу Исакогорского детско-юношеского центра «Саломаты».

Официальное открытие состоится в субботу, 13 января, в 11:00 часов утра. С осени в детско-юношеского центре «Саломаты» шли ремонтные работы, к настоящему моменту уже открыты лыжные трассы длиной в один, три и пять километров, сообщают региональные новостные источники.

Ежедневно базу посещают около 50 человек. Директор центра отмечает, что снега не хватает, но над решением данной проблемы идет постоянная работа.

Напомним, открытие освещенной лыжной трассы состоялось сегодня в Мурманской области.