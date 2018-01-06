Мокрый снег и гололед ожидаются в Архангельской области

Архангельск, 6 января. Синоптики Архангельской области предупреждают местных жителей о мокром снеге и гололедице.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на представителя Гидрометцентра по региону, на территории области ожидаются осадки в виде мокрого снега. Кроме этого, ожидается образование гололеда на дорогах. Также синоптики отмечают, что порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Местных жителей предупреждают о правилах безопасности, а автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим в условиях гололедицы на дорогах.