Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с иномарками в Поморье

Архангельск, 6 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Архангельской области: две иномарки столкнулись лоб в лоб.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, автомобильная авария произошла на 1115 километре трассы М-8 «Холмогоры». По предварительной информации известно, что водитель автомобиля Ford во время совершения обгона столкнулся с Volvo.

Четырехлетний ребенок и двое взрослых погибли получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водитель и двое пассажиров, находившихся в Volvo, госпитализированы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии.