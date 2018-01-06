Пять человек погибли в ДТП с легковушками в Архангельской области

Архангельск, 6 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Архангельской области: столкнулись отечественный автомобиль и иномарка, пять человек погибли.

Автомобильная авария произошла в субботу, 6 января, в районе Плесецка, сообщает пресс-служба МВД России по региону. Отечественная легковушка ВАЗ-2104 лов в лоб столкнулась с автомобилем марки Mitsubishi в пяти километрах от города.

Четыре человека, находившиеся в салоне отечественного автомобиля, и один человек в иномарке получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины смертельного ДТП.