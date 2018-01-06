Рецидивист в Архангельске похитил у собутыльника деньги через мобильный банк

Архангельск, 6 января. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Архангельска, который похитил со счета собутыльника деньги.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 24-летний местный житель распивал спиртные напитки с приятелем и, воспользовавшись его телефоном, перевёл через мобильный банк восемь тысяч рублей с его счёта.

Полицейские установили, что злоумышленник был ранее неоднократно судим, во время совершения преступления не имел постоянного места работы. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает его виновным, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.